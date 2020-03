Covid-19

O Vitória de Guimarães, cuja equipa principal de futebol compete na I Liga portuguesa, anunciou hoje a suspensão de todas as atividades desportivas "com efeitos imediatos e por tempo indeterminado".

"No seguimento da deliberação de suspensão imediata das competições profissionais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o Vitória Sport Clube informa os seus associados e adeptos que todas as atividades do clube se encontram, com efeitos imediatos e por tempo indeterminado, suspensas", lê-se no comunicado publicado hoje no sítio oficial dos vimaranenses.

O clube minhoto ia receber o Sporting, para a 25.ª jornada do escalão maior do futebol nacional, no sábado, às 20:00, e o seu treinador, Ivo Vieira, fez até a antevisão, mas a partida não se vai realizar depois da decisão tomada hoje pela LPFP, no âmbito da pandemia de Covid-19, responsável por 78 casos de infeção em Portugal, segundo a mais recente atualização, hoje, da Direção-Geral da Saúde (DGS).