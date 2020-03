Covid-19

O CDS-PP propôs hoje ao Governo o controlo sanitário das fronteiras e o encerramento de escolas e outros espaços públicos para responder com "grandes remédios" aos "grandes males" que considera estarem a ameaçar o país com o Covid-19.

"Para grandes males, grandes remédios", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, após uma reunião, na Residência Oficial de São Bento, em Lisboa, com o primeiro-ministro para António Costa lhe apresentar as medidas do plano governamental de resposta à doença, declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O líder centrista disse ter apresentado um "pacote de medidas" que disse serem "incisivas, objetivas e urgentes", a começar pela criação de um gabinete de crise, com Governo, partidos, representantes dos médicos, parceiros sociais.