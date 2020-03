Covid-19

A Fundação de Serralves, no Porto, anunciou hoje a suspensão da sua programação e o encerramento ao público, até 03 de abril, devido à pandemia de Covid-19.

"A Fundação de Serralves comunica que, atendendo à situação de saúde pública vivida, suspende a sua programação e encerra ao público, até 3 de abril, a Biblioteca, a Casa, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, o Museu e o Parque de Serralves", refere, em comunicado.

As exposições de Olafur Eliasson, Lourdes Castro e Diane Birnbaum, o ciclo dedicado ao artista multidisciplinar norte-americano Arthur Jafa, Leão de Ouro da Bienal de Veneza 2019, a decorrer nas Galerias do Museu e na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, estão entre as iniciativas suspensas até ao início de abril, assim como atividades dedicadas a datas específicas, neste período, como o Dia Mundial da Água e as férias escolares.