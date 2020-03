Covid-19

Os grupos de media nacionais estão a implementar o teletrabalho entre os seus funcionários e a suspender algumas atividades, para fazer face ao surto de Covid-19, segundo avançaram, em respostas à agência Lusa.

"Iniciámos a implementação das medidas de teletrabalho para os grupos considerados de risco, incluindo grávidas e alargámos essa possibilidade às áreas de serviços e corporativas da empresa, em articulação com os diretores dessas áreas. Os números estão a aumentar numa base diária e assim vai continuar nos próximos dias", adiantou fonte oficial da RTP.

Segundo a mesma fonte, "as áreas ligadas às emissões de televisão e rádio estão a ser pensadas por um grupo específico, no sentido de compatibilizar medidas de proteção individual com a garantia de continuidades das emissões, cumprindo as obrigações de Serviço Público, nomeadamente nas áreas de informação em todas as plataformas", sendo que estas medidas estão a ser decididas "numa base diária".