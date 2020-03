Actualidade

A bolsa nova-iorquina fechou hoje com as perdas mais pesadas desde o 'crash' bolsista de outubro de 1987, com os investidores a cederem ao pânico provocado pela pandemia do novo coronavírus.

Os resultados provisórios indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 9,99%, para os 21.200,47 pontos, o tecnológico Nasdaq desvalorizou 9,43%, para as 7.201,80 unidades, e o alargado S&P500 caiu 9,51%, para as 2.480,73.

RN // SR