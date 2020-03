Covid-19

O Westway Lab Festival, em Guimarães, foi adiado para 14 a 17 de outubro devido às "contingências" que a pandemia da Covid-19 está a causar, anunciou hoje em comunicado a organização.

O festival, que aconteceu pela primeira vez em abril de 2014, iria realizar-se de 10 a 18 de abril, com o objetivo de manter uma "interação privilegiada entre artistas e público", e desdobrar-se em vários momentos, desde residências artísticas, 'talks', conferências 'PRO', 'showcases' e concertos.

No texto, publicado no sítio da internet do festival, a organização promete fazer "todos os esforços para manter a programação do festival".