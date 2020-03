Covid-19

O bispo do Porto cancelou hoje a missa comemorativa dos sete anos da eleição do Papa Francisco, agendada para sexta-feira, devido à "gravidade da propagação do coronavírus".

"Para alertar a sociedade civil para a gravidade da propagação do coronavírus decidimos cancelar o Te Deum, previsto para amanhã, dia 13 de março, anualmente promovido pelo Cabido", disse na sua página da rede social Twitter.

Na mensagem, Manuel Linda referiu que "cada um de nós não deixará de rezar individualmente pelas intenções do Papa".