Covid-19

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa decidiu hoje interditar a partir de sexta-feira todas as visitas aos doentes internados, enquanto os doentes do ambulatório devem deslocar-se sem acompanhantes, devido à pandemia da Covid-19.

"Serão interditas todas as visitas aos doentes internados no IPO Lisboa, sendo as situações excecionais avaliadas e decididas caso a caso pelos diretores de cada serviço, em conjunto com os enfermeiros-chefes", refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Quanto aos doentes do ambulatório (consultas, tratamentos, exames, análises), "devem deslocar-se ao IPO Lisboa sem acompanhantes, sempre que a sua situação clínica o permita". Nos casos em que não seja possível, estes doentes "só devem ser acompanhados por uma pessoa", acrescenta.