Covid-19

O PAN defendeu hoje "medidas ambiciosas, corajosas e porventura mais difíceis" no combate ao Covid-19, garantindo que o partido estará ao lado do Governo e considerando que o impacto económico não se pode sobrepor a medidas de prevenção.

"É preciso sermos mais rápidos do que o vírus. É importante atuarmos de uma forma mais célere e em várias áreas, nomeadamente na informação", disse André Silva aos jornalistas no final da reunião com o primeiro-ministro, António Costa, que está a receber os partidos.

Na perspetiva do PAN, "devem existir medidas ambiciosas, corajosas, porventura mais difíceis, mas neste momento o que está em causa é uma situação de saúde pública que pode agravar muito nos próximos meses, nas próximas semanas".