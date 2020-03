Covid-19

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, admitiu hoje uma revisão do Orçamento do Estado de 2020 em função do esperado "arrefecimento" do crescimento económico do país, devido à pandemia do novo coronavírus.

Numa mensagem divulgada ao início da noite, Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, começa por reconhecer que a "situação que o mundo atravessa terá, certamente, um impacto muito grande na economia cabo-verdiana", profundamente dependente dos mais de 750 mil turistas que recebe anualmente.

No entanto, alerta que, "antes de tudo", é necessário estar "muito focado na questão da saúde pública", numa altura em que o país tem um caso suspeito de Covid-19 a aguardar resultados das análises.