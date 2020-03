Covid-19

O primeiro-ministro elogiou hoje o apoio de todas as forças políticas, "sem exceção", às medidas do Governo para responder ao surto de Covid-19 e afirmou que "não há o partido do vírus e o partido do antivírus".

"Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência", afirmou António Costa, numa declaração ao país, a partir da Residência Oficial de São Bento, em Lisboa, rodeado pelos ministros da Saúde, Marta Temido, da Economia, Pedro Siza Vieira, do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e pelos secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e da Presidência, Tiago Antunes.

António Costa lembrou ter tomado a iniciativa de "ouvir todos os partidos políticos sobre o conjunto de medidas que o Conselho de Ministros hoje de manhã discutiu", para lhes explicar as medidas, "ouvir sugestões" antes de adotar "medidas com tradução legislativas".