Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, avisou hoje que no coronavírus está em causa a "luta pela nossa própria sobrevivência" e que o surto "ainda não atingiu o seu pico", podendo ser mais duradouro do que se estimou.

"Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses e estamos todos juntos nesta luta", dramatizou António Costa, numa declaração na residência oficial, em Lisboa, depois de uma ronda de reuniões com todos os partidos com assento parlamentar sobre as medidas que o Governo vai adotar no combate ao Covid-19.

Para o primeiro-ministro, é preciso "assumir e partir do princípio que esta pandemia no continente europeu, e, designadamente em Portugal, ainda não atingiu o seu pico".