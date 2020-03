Covid-19

O presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais aplaudiu hoje a decisão do Governo de encerrar as escolas e de garantir o rendimento dos encarregados de educação que tenham de ficar em casa com as crianças.

"Esta era a medida que esperávamos e é a mais adequada", afirmou Jorge Ascensão à Lusa, referindo-se ao anúncio feito na quinta-feira pelo primeiro-ministro de mandar encerrar todos os estabelecimentos de ensino a partir de segunda-feira devido à pandemia de Covid-19.

A medida vai afetar mais de dois milhões de alunos: no ensino pré-escolar estão inscritas cerca de 240 mil crianças, no ensino básico e secundário são quase 1,4 milhões e nas instituições de ensino superior perto de 373 mil alunos. A estes juntam-se ainda as crianças das creches.