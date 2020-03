Covid-19

O Governo argentino anunciou a suspensão por 30 dias dos voos provenientes da Europa e de outros países mais afetados pelo coronavírus como parte de medidas incluídas num decreto que amplia a emergência sanitária por um ano.

"Este decreto suspende por 30 dias os voos provenientes da Europa, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão, da China e do Irão", anunciou o Presidente Alberto Fernández.

No texto determina-se a suspensão inicialmente por 30 dias dos voos internacionais provenientes das zonas mais afetadas pela pandemia, mas indica-se que "suspensão temporária de voos" pode ser ampliada de acordo com a evolução da situação.