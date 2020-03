Covid-19

As crianças do jardim de infância de Barroso, no concelho da Maia (Porto), que estavam retidas no interior do estabelecimento de ensino desde cerca das 16:00 de quinta-feira, "já saíram acompanhadas dos pais", disse à Lusa fonte do agrupamento.

"As crianças saíram acompanhadas dos pais. A situação está mais tranquila. No local estão ainda entidades de saúde locais", referiu, cerca da 01:00 de hoje, a diretora do Agrupamento de Escolas de Levante da Maia, do qual faz parte o jardim de infância de Barroso, Conceição Carneiro.

Pelo menos 23 crianças e seis adultos estiveram retidos num jardim de infância do concelho da Maia, no distrito do Porto, devido a suspeitas de que uma das crianças estaria infetada com a doença Covid-19, conforme descreveu à Lusa um elemento da associação de pais.