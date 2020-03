Covid-19

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que as manifestações de domingo, a favor do Governo, "precisam ser repensadas", num discurso ao país sobre o surto do novo coronavírus, numa transmissão em cadeia nacional de rádio e televisão.

"Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março atendem aos interesses da nação. Balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes da nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos factos recentes, ser repensados. A nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservados", disse o mandatário na noite de quinta-feira.

"Há recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente", acrescentou o chefe de Estado.