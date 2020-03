Covid-19

O ministro da Educação anunciou hoje que a tutela enviará "orientações sobre as avaliações do 2.º período" às escolas e que terá uma reunião com organizações representativas dos diretores, devido à pandemia da Covid-19 que suspendeu as aulas.

"Serão enviadas orientações sobre as avaliações do 2.º período e continuaremos a trabalhar para que todas as questões relacionadas com as tarefas administravas da escola possam acontecer, tudo o que tem a ver com procedimentos concursais, com as inscrições em exames", disse Tiago Brandão Rodrigues.

O governante falava aos jornalistas depois do Conselho de Ministros sobre a pandemia de Covid-19, em Lisboa, na qual acrescentou que hoje terá "uma reunião com as organizações dos diretores" das escolas, para discutir várias questões relacionadas com este surto do novo coronavírus, incluindo "a comunicação feita às famílias por parte das escolas sobre esta suspensão" das aulas.