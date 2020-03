Actualidade

As bolsas asiáticas abriram hoje a registar fortes perdas, com o índice de referência do Japão a cair 10% depois de Wall Street sofrer a maior queda desde a 'segunda-feira negra' de 1987.

O Kospi da Coreia do Sul afundou 8,1%, o S&P ASX/200 de Sydney caiu 7,6% e o Hang Seng de Hong Kong recuou 6,3%.

Os mercados em todo o mundo recuaram à medida que os receios de consequências económicas da crise do coronavírus se aprofundam e o colapso nos EUA, a maior economia do mundo, testa a confiança em todo o mundo.