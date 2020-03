Covid-19

O Governo peruano anunciou na quinta-feira a suspensão de voos provenientes da Europa e da Ásia "para reforçar as medidas para impedir a propagação do coronavírus" no país.

A decisão foi tomada durante a sessão da Comissão Multissetorial de Alto Nível do Governo, incumbida de coordenar os esforços de prevenção, proteção e controlo do novo coronavírus no Peru, país que regista 22 pessoas infetadas.

O anúncio da Presidência do Conselho de Ministros, no entanto, ainda não especifica um prazo para a aplicação desta medida.