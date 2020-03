Actualidade

Quando ainda luta para se recuperar dos traumas do ciclone Idai, Silvestre Gabriel tem de fugir outra vez das correntes do rio Lucite, no centro de Moçambique.

O rio voltou a transbordar este ano, tal como aconteceu há um ano, quando arrastou a mulher, uma filha e duas irmãs.

"Há duas semanas, de madrugada, acordámos com o som da água que em pouco tempo galgou a fazenda. Fugimos com a roupa do corpo" conta Silvestre à Lusa, numa altura em que continua acolhido na missão católica de Dombe, província de Manica.