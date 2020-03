Portugal Fashion

Os desfiles dos 'designers' Diogo Miranda e Luís Onofre encerram hoje o segundo dia da 46.ª edição do Portugal Fashion, no Porto, que decorre pela primeira vez à porta fechada, na sua história de 25 anos.

O desfile do 'designer' Estelita Mendonça abre, pelas 16:30, o segundo dia do Portugal Fashion, evento que celebra este ano o 25.º aniversário, e que tem agendados, ao longo do resto da tarde, os desfiles dos criadores e marcas Pé de Chumbo (17:30), Hugo Costa (18:30) e Sophia Kah (19:30).

À noite, o Portugal Fashion continua com o desfile de Diogo Miranda (21:30), fechando a jornada com a coleção outono/inverno 2020/21 do 'designer' Luís Onofre (22:30).