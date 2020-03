Actualidade

Os investimentos do Fundo Petrolífero de Timor-Leste poderão registar até ao final do ano perdas de 1,5 mil milhões de dólares devido às quedas nas bolsas internacionais, apontou hoje uma organização não-governamental (ONG) timorense.

"Se os preços e taxas de juro não se agravarem ou melhorarem no resto do ano, até ao final de 2020 os investimentos do Fundo Petrolífero [FP] de Timor-Leste terão uma perda líquida de cerca de 1,5 mil milhões de dólares [1,32 mil milhões de euros]", referiu num artigo hoje publicado a organização La'o Hamutuk, que analisa e monitoriza o desenvolvimento no país.

A queda em receitas de petróleo e gás "serão menos 300 milhões de dólares (268 milhões de euros) abaixo da previsão mais conservadora do Governo. E as perdas podem continuar nos anos futuros", indicou.