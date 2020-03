Covid-19

O ministro do Interior australiano, Peter Dutton, confirmou hoje ter testado positivo ao Covid-19, depois de uma viagem aos Estados Unidos, o primeiro caso no identificado no Governo.

Dutton confirmou o resultado positivo três dias depois de participar num encontro do Conselho de Ministros.

"Hoje de manhã acordei com febre e dores de garganta. Imediatamente contactei o Departamento de Saúde e fui testado. Foi informado hoje à tarde que o teste deu positivo", anunciou em comunicado.