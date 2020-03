Covid-19

A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha proibiu as vendas a descoberto, durante o dia de hoje, das ações que mais caíram na sessão de quinta-feira da Bolsa de Madrid.

O índice principal deste mercado financeiro, o Ibex 35, caiu 14,06% na quinta-feira, a maior queda da sua história.

As vendas a descoberto destinam-se a provocar uma diminuição no preço das ações, com o objetivo de serem recompradas a um preço mais barato.