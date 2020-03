Actualidade

O valor do Fundo Petrolífero (FP) de Timor-Leste caiu 343 milhões de dólares (306,7 milhões de euros) no mês de fevereiro, num período em que não houve qualquer levantamento do Tesouro, segundo o Banco Central.

Dados do "balanço pró-forma" mensal, divulgados hoje pelo Banco Central, mostram que a 29 de fevereiro o FP tinha um saldo de 17.504 milhões de dólares (15,66 mil milhões de euros).

Valor que contrasta com o saldo de 17.847 milhões de dólares (15,97 mil milhões de euros) do final de janeiro.