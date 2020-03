Covid-19

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anulou o concurso n.º 11/2020 do Totobola de domingo na sequência da decisão da Liga Portuguesa de Futebol de suspender os jogos da 25.ª jornada da I e II ligas.

Num anúncio publicado na imprensa, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa esclarece que o valor das apostas registadas vai ser reembolsado aos apostadores.

O valor será reembolsado aos apostadores nos mediadores dos Jogos da Santa Casa, contra a entrega do recibo de apostas e no prazo de 90 dias contados sobre a data da anulação do concurso, sob pena de caducar o direito de reclamar o valor da aposta, explica a nota.