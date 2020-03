Actualidade

Centenas de alunos da Escola Portuguesa de Díli foram forçados a subir para o primeiro andar do edifício principal devido a uma forte corrente de água da ribeira próxima que transbordou devido à chuva torrencial que se faz sentir na zona.

"Estamos todos no andar de cima da escola porque no andar de baixo a água está acima da cintura e continua a correr com força", disse à Lusa um dos professores da escola.

"Está muito mau isto", explicou, referindo que estão no local alunos e professores de vários anos, desde o pré-escolar.