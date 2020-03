Covid-19

O presidente da câmara municipal de Madrid anunciou que a partir de hoje estão encerradas as esplanadas, mesmo as protegidas com vidros, e também recomendou o fecho de bares e restaurantes.

José Luis Martínez-Almeida explicou numa entrevista a uma rádio que a medida procura evitar deslocações desnecessárias e concentrações de pessoas e que se enquadra no âmbito de medidas de luta contra o novo coronavírus.

Pelas mesmas razões, também a partir de hoje, estão encerrados todos os parques para crianças da capital espanhola, embora ainda não tenha sido decidido fechar o Retiro, um grande parque/jardim no centro de Madrid.