Actualidade

A construção do falso como verdade domina as preocupações da peça "Fake", de Inês Barahona e Miguel Fragata, que tem como protagonista uma escritora de romances policiais, com estreia anunciada para a próxima semana, no Teatro D. Maria, em Lisboa.

Norma B., acusada da morte do marido, é a personagem que domina a ação em "Fake", que se estreia no dia 19, no Teatro Nacional D. Maria II.

Partindo do tema das 'fake news', da fabricação da verdade, das tensões entre a verdade e a mentira e da informação e desinformação, este texto de Inês Barahona e Miguel Fragata pretende colocar a questão sobre o que acontece quando o teatro invade a realidade, disse Miguel Fragata à agência Lusa.