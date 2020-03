Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje as datas do regresso às aulas nas escolas de Macau para o ensino não superior, que estavam encerradas devido ao Covid-19 desde o início de fevereiro.

No dia 30 de março os estudantes do 12.º podem, por iniciativa própria, regressar à escola para se prepararem para os exames de ingresso ao ensino superior, explicou o Governo de Macau, em conferência de imprensa.

No dia 13 de abril recomeçam as aulas do ensino secundário, os alunos do ensino básico começam do dia 20 de abril, a 27 de abril é a vez das crianças do ensino primário e por fim, no dia 04 de maio, recomeça o ensino infantil e ensino especial.