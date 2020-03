Covid-19

O Presidente angolano avisou hoje, em Luanda, que as previsões económicas do país "devem ser repensadas, revistas e ajustadas", devido à pandemia do coronavírus.

João Lourenço falava na qualidade de líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, na abertura da III reunião ordinária do Comité Central da organização política.

Segundo João Lourenço, as consequências da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, não constitui apenas uma séria ameaça à saúde pública mundial, mas também às economias dos países à escala planetária.