A RTP ultrapassou em 2018 em cerca de 13,7% as obrigações de investimento em produção audiovisual, tendo atingido 14,1 milhões de euros, refere o Conselho Geral Independente (CGI) no seu relatório de avaliação relativo àquele ano.

De acordo com o relatório, hoje divulgado, em 2018, tendo como base o estudo da KPMG, a RTP cumpriu na totalidade as suas obrigações referentes ao cumprimento em produção audiovisual e cinematográfica independente, previstas no contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão e demais legislação em vigor".

Além disso, "constata-se que a RTP ultrapassou, em 2018, em cerca de 13,7%, as suas obrigações de investimento em Produção Nacional de Obras Cinematográficas e Audiovisuais Independentes, tendo investido 14,1 milhões de euros, acima dos 12,4 milhões de euros a que estava obrigada, tendo em conta as receitas da CAV [contribuição para o audiovisual] de 2017", adianta.