Actualidade

O petróleo Brent para entrega em maio iniciou o dia com uma forte tendência de alta e estava a subir 7% face ao fecho de quinta-feira, no final de uma semana caótica devido ao afundamento dos preços.

O barril de petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, cotava-se hoje de manhã a 35,01 dólares no mercado de futuros de Londres, contra 32,69 dólares na quinta-feira.

O preço do ouro negro estava a recuperar depois das bolsas também terem iniciado o dia em alta.