O líder parlamentar do CDS-PP criticou hoje o Governo por ter demorado a tomar medidas de contenção da pandemia de Covid-19, considerando que foi perdido tempo, com o executivo a sublinhar o "enorme esforço" que se avizinha.

"Perdemos tempo, na nossa opinião, senhora ministra, e obviamente não lhe vou falar também na comunicação que foi sendo feita que, em muitos casos, foi absolutamente errática", afirmou Telmo Correia.

Apesar de saudar o pacote de medidas anunciado na madrugada de sexta-feira pelo Governo - no qual se inclui a declaração do estado de alerta em todo o país, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais nas escolas ou a restrição de funcionamento de estabelecimentos -, o deputado centrista salientou que "o CDS tinha proposto no início da semana o fecho das escolas", pelo que "já devia ter sido antes".