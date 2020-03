Covid-19

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) decidiu hoje suspender as atividades letivas presenciais de forma imediata e por tempo indeterminado, na sequência do surto de Covid-19.

O IPG refere, em comunicados publicados na página oficial da internet e na rede social Facebook, que a medida é tomada "face à necessidade de contribuir para o controlo do surto pandémico do Covid-19".

"Na sequência da decisão governamental de suspender todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de todos os níveis de ensino e de modo a contribuir para o controlo do surto pandémico do Covid-19, determina-se a suspensão imediata das atividades letivas presenciais, por tempo indeterminado", lê-se na nota publicada na página internet do Politécnico da cidade mais alta do país.