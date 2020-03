Actualidade

O Conselho Geral Independente (CGI) considera, no seu relatório de avaliação relativo a 2018, que a RTP "cumpriu na sua generalidade as disposições e obrigações vertidas" no contrato de concessão e as linhas de orientação do projeto estratégico.

Esta é a avaliação global que consta no "relatório de avaliação do cumprimento do projeto estratégico para a RTP e parecer sobre as obrigações legais de investimento em produção audiovisual e cinematográfica independente 2018", que foi hoje divulgado.

"A RTP cumpriu na generalidade as disposições e as obrigações vertidas no contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão e as linhas de orientação definidas no projeto estratégico, conforme a análise feita", refere o órgão que supervisiona a gestão da RTP, no relatório.