Covid-19

O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, adverte que a nova onda de refugiados que chega à Europa é "débil" e vive em campos com condições sanitárias "muito frágeis", especialmente vulneráveis à pandemia de Covid-19.

Numa entrevista telefónica com a agência noticiosa EFE, o italiano confirmou que até agora ainda não houve um surto importante do vírus em lugares com uma grande concentração de refugiados ou deslocados.

"De momento, e façamos figas, não registámos nenhum grande surto do novo coronavírus em nenhuma situação com muitos refugiados ou deslocados", afirmou.