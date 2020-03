Actualidade

O Irão advertiu hoje o presidente norte-americano contra qualquer "ação perigosa" e o governo iraquiano considerou uma violação da sua soberania ataques norte-americanos de represália no Iraque, que mataram cinco membros das forças iraquianas e um civil.

Três militares e dois polícias foram mortos em bombardeamentos durante a noite sobre posições no sul do Iraque, assim como um civil que trabalhava na zona de construção do aeroporto de Karbala, no sul de Bagdad, segundo um comunicado do exército, que denunciou "uma escalada ameaçando a segurança".

Nos ataques ficaram ainda feridos 11 militares, alguns das unidades pró-Irão do Hachd al-Chaabi (Forças de Mobilização Popular), e um civil.