Covid-19

A Câmara do Porto anuncia hoje medidas "mais musculadas" para conter a propagação do surto de Covid-19 no concelho, nomeadamente o encerramento dos parques públicos e de serviços municipais, revelou fonte da autarquia.

As medidas vão ser anunciadas ao início da tarde pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que, pelas 12:00, estava a ultimar um despacho para pôr em marcha um conjunto de medidas que pretendem contribuir para travar a difusão do novo coronavírus e consequente contágio, face ao evoluir da situação relacionada com a pandemia de Covid-19.

Fonte do município disse que o anúncio será feito através de vídeo. Em cima da mesa estão medidas como o encerramento de parques públicos e dos equipamentos municipais que não tenham sido encerrados, bem como o recurso ao teletrabalho nos serviços municipais.