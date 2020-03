Covid-19

Um hospital de campanha do Exército começou hoje a ser montado junto ao serviço urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, para reforço no combate à pandemia de Covid-19, informou hoje à Lusa fonte hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, a fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) adiantou que a estrutura começou a ser instalada esta manhã.

Criada em 2009, a ULSAM integra o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, 13 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas, contando com 2.500 profissionais, entre os quais 501 médicos e 892 enfermeiros.