Covid-19

O Ministério da Cultura decretou hoje o "encerramento imediato" do Mosteiro dos Jerónimos, do Museu Nacional de Arqueologia e da Torre de Belém, em Lisboa, para prevenir a propagação do novo coronavírus.

Num comunicado hoje divulgado, o Ministério da Cultura refere que determinou o encerramento dos três espaços "devido ao elevado afluxo e concentração de pessoas no espaço público envolvente e no interior dos mesmos, na sequência das medidas adotadas em Conselho de Ministros em particular no que toca à necessidade de garantir que são seguidas as recomendações da Direção-Geral [da] Saúde relativas à concentração de pessoas".

Além disso, a tutela deu ainda "orientações à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e às direções regionais de Cultura para avaliarem e garantirem em todos os museus, palácios, monumentos e sítios a implementação de todas as recomendações e orientações da Direção-Geral [da] Saúde e do Governo, no que diz respeito à concentração e afluxo de pessoas e aos planos de contingência relativos ao Covid-19".