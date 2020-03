Covid-19

Os grandes prémios de Fórmula 1 do Bahrain e do Vietname, previstos para 22 de março e 05 de abril, respetivamente, foram adiados, sem nova data marcada, devido à pandemia do novo coronavírus Covid-19.

Um cenário que deixa em suspenso as quatro primeiras corridas do Mundial de Fórmula 1, depois de já ter sido cancelado o Grande Premio da Austrália, cujos treinos teriam início hoje e a corrida seria no domingo.

"Depois da confirmação de que um membro da equipa McLaren Racing Team deu positivo a Covid-19 e a decisão de a equipa se retirar do GP da Austrália, a FIA e a Fórmula 1 convocaram uma reunião com os restantes nove diretores de equipa na quinta-feira à noite. Estas discussões terminaram com uma opinião maioritária das equipas de que a corrida não deveria se realizar. A FIA e a Fórmula 1, com o total apoio da Australian Grand Prix Corporation, tomaram a decisão de cancelar toda a atividade de F1 para o GP da Austrália", comunicou na quinta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).