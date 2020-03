Covid-19

Todos os membros do governo da Roménia, incluindo o primeiro-ministro, Ludovic Orban, entraram hoje em quarentena durante 14 dias após um senador do partido governamental PNL ter sido diagnosticado com Covid-19, informou hoje o chefe do executivo.

Também foram postos em quarentena todos os membros do conselho executivo do Partido Nacional Liberal (PNL) liderado pelo primeiro-ministro, que continuará os trabalhos isolado numa das residências oficiais.

Esta situação fez com que o Presidente romeno, Klaus Iohannis, realize hoje, por teleconferência, as consultas com os partidos políticos para decidir sobre a nomeação de um novo primeiro-ministro que forme governo e que se submeta à confiança do Parlamento para substituir Orban.