Covid- 19

A Câmara do Funchal decidiu reforçar as medidas preventivas para contenção da pandemia do Covid- 19 e encerrou o Teatro Municipal Baltazar Dias, ginásios, centros comunitários, a universidade sénior e a biblioteca municipal, foi hoje anunciado pelo município.

A nota adianta que "nesta fase de contenção alargada à epidemia provocada pelo Covid-19 e na sequência das medidas comunicadas pelos Governo da República e Regional", no município do Funchal também estarão encerrados os polos de leitura e demais locais de atividades de tempos livres e ocupacionais geridos" pela principal Câmara da Madeira e pelas empresas municipais.

A Câmara acrescenta que estas medidas vão vigorar até 31 de março e "serão revistas de forma regular pela autarquia, mantendo a estreita articulação com o Instituto de Saúde da Madeira (Iasaúde)".