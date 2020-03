Covid-19

Os professores e funcionários vão continuar a trabalhar mas, nas escolas, estará apenas uma equipa para assegurar a manutenção e vigilância dos espaços, as questões administrativas e a sinalização de situações excecionais, explicou o Ministério da Educação.

O Ministério da Educação enviou hoje uma comunicação a todas as escolas com algumas orientações gerais sobre a suspensão das atividades com alunos entre 16 de março e 13 de abril, uma das medidas decidida na quinta-feira pelo Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus.

No documento, a tutela explica que as escolas devem ter destacada uma equipa que assegure "a manutenção e vigilância dos espaços, (...) os procedimentos administrativos que terão de ser efetuados presencialmente" e a "sinalização de situações excecionais".