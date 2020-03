Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse hoje que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do aeroporto do Montijo mantém a "plena eficácia jurídica", porque não foi decretada "qualquer providência" que a suspenda.

"Esclarece-se que não foi decretada judicialmente qualquer providência que suspenda a eficácia da referida DIA mas, tão-somente, admitido um requerimento cautelar com esse pedido", indicou a APA, em comunicado.

Em causa está uma providência cautelar apresentada por um grupo de cidadãos para suspender a DIA, a qual foi aceite na terça-feira pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, no distrito de Setúbal.