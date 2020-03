Covid-19

A administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga informou que foi hoje montado, em frente ao Serviço de Urgência do Hospital de Aveiro, um hospital de campanha e que decidiu cancelar todas as cirurgias programadas.

"A decisão, do Conselho de Administração do CHBV de instalar este equipamento, prende-se com a necessidade de continuar o trabalho de contenção de propagação do vírus, criando, assim, circuitos completamente independentes, quer para doentes suspeitos de infeção [pelo novo coronavírus] , quer para os demais doentes, reforçando, desta forma, a segurança de todos", explica uma nota informativa daquela entidade.

O conselho de administração do CHBV decidiu também cancelar "toda a atividade cirúrgica programada e adicional, agendada para o Hospital de Aveiro, a partir das 14:00 de hoje, e cancelar toda a atividade programada e adicional de ambulatório agendada para a Unidade de Cirurgia de Ambulatório de Águeda".