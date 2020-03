Covid-19

O Santuário de Fátima anunciou hoje que vai suspender todas as celebrações litúrgicas a partir de sábado, seguindo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), como contributo para travar a pandemia de Covid-19.

"O Santuário de Fátima procura desta forma atender às exigências do momento, tendo como prioridade a proteção dos peregrinos e dos seus colaboradores", informa, em comunicado.

A instituição religiosa adianta que "decidiu de forma responsável suspender as missas, o terço e a via-sacra, celebrações previstas no programa oficial", depois de a CEP ter determinado hoje "que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária da santa missa até ser superada a atual situação de emergência" originada pelo novo coronavírus no mundo.