Covid-19

Pequenos concertos, peças de teatro e inaugurações de exposições são alguns dos eventos que estão a ser preparados para os próximos dias, sem público e com transmissão em direto pela Internet, por causa da doença Covid-19.

O músico Salvador Sobral anunciou que fará um concerto com o guitarrista André Santos no sábado, às 21:30, com transmissão no Facebook e no Instagram.

"Decidimos fazer um concerto para todas as pessoas que estão em casa de quarentena, voluntária ou não", explicou o músico nas redes sociais, a propósito da atuação que fará com André Santos.