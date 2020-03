Covid-19

O presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, considera que é uma "irresponsabilidade" a decisão do presidente da mesa da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu de não adiar a reunião magna marcada para hoje.

"Tendo sido recusada a sua proposta de adiamento para data oportuna, a Associação Comercial do Porto considera totalmente irresponsável, insensata e perigosa a reunião da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu marcada para as 16 horas de hoje, 13 de março, e anuncia que não irá marcar presença na mesma", anuncia em comunicado.

Na quinta-feira, o presidente da Mesa da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu, Amorim Pereira, revelou que não se justifica o adiamento da assembleia-geral da associação onde se vai decidir ou não a concessão daquele espaço a privados.